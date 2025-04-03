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Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti

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Sosyal medya fenomeni ve acil servis hemşiresi Hailey Okula, uzun süren kısırlık tedavisinin ardından dünyaya getirdiği bebeği sırasında yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti. Hailey'nin eşi Matthew Okula, duygusal bir paylaşımda bulunarak eşinin ölüm haberini duyurdu. Çiftin uzun yıllar çocuk sahibi olmak için mücadele ettikleri ve Hailey'nin kısırlık sorunlarını ve tüp bebek sürecini TikTok hesabında açıkça paylaştığı belirtildi.

Hemşire ve sosyal medya fenomeni Hailey Okula, uzun süren kısırlık tedavisinin ardından nihayet kavuştuğu bebeğini dünyaya getirirken yaşanan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

Acil servis hemşiresi olan ve 212.000 TikTok takipçisi bulunan Hailey'nin ölüm haberini eşi Matthew Okula, Instagram hesabından duyurdu. Matthew duygusal paylaşımında şunları yazdı:

"Büyük bir üzüntüyle, sevgili eşim Hailey Marie Okula'nın doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar nedeniyle aramızdan ayrıldığını bildirmek zorundayım. Yaşadığım kaybın derinliğini anlatacak kelime bulamıyorum. Hailey bir eş olarak hayal edebileceğimden çok daha fazlasıydı. Güzeldi, akıllıydı, çalışkandı, tutkulu ve son derece sadıktı."

Matthew, 13 yıldır birlikte olduğu Hailey'nin hayatının merkezi olduğunu belirtti. Çift, uzun bir süre çocuk sahibi olmak için mücadele etmişti. Hailey, kısırlık sorunlarını ve tüp bebek sürecini TikTok hesabında açıkça paylaşıyordu.

"Uzun yıllar kısırlıkla mücadele ettikten ve zorlu bir tüp bebek sürecinden sonra, Crew adını verdiğimiz bebeğimizi beklemeye başladığımızda çok mutluyduk," diye ekledi Matthew. "Hailey her zorluğu büyük bir cesaret ve sevgiyle karşıladı. Vücudu çok zorlandığı halde hiç pes etmedi."

Matthew, eşinin fedakarlığı karşısında bir gün duygusallaşıp özür dilediğinde, Hailey'nin ona sarılarak "Biz bir ekibiz ve bunu birlikte atlatacağız" dediğini de paylaştı.

Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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