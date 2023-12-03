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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ece Ronay'a ait güzellik merkezi silahlı saldırıya uğradı. Aynı zamanda Ronay'ın eski eşine ait araçların sergilendiği oto galeri de geçtiğimiz akşam kurşunlanmıştı.

- Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Ronay'ın eski eşine ait araçların sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam kurşunlanmıştı.

Olay, sabaha karşı Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yer alan Ece Ronay'a ait güzellik merkezinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, güzellik merkezine kimliği belirsiz kişi veya kişiler silahlı saldırı gerçekleştirdi. Kurşunlar iş yerinin camlarına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yerinde incelmelerde bulundu.

Öte yandan, Ece Ronay'ın eski eşine ait araçlarının sergilendiği iddia edilen oto galeri de dün akşam saatlerinde kurşunlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ece Ronay Kocaeli Gebze Saldırı Olay Güvenlik Suç 3. Sayfa Güzellik Medya Güncel Haberler

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