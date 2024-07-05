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Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

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Denizli'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Muhammet Hüseyin Görmez'in, aynı olayda ağır yaralanan babasını kurtarmak isterken vurulduğu ortaya çıktı. Küçük çocuğun öldürülmeden önce ağzından dökülen son sözleri ise "Babamı vurmayın" olmuş.

Denizli'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden 16 yaşındaki Muhammet Hüseyin Görmez'in, o sırada babasına silah çeken kişilerin arasına girerek hayatını kaybettiği, tutuklanan şüphelinin ifadesiyle ortaya çıktı.

ÇOCUĞUYLA BİRLİKTE YOLDA YÜRÜYORDU

Olay, 17 Haziran'da Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil atölyesi ve oto-galerisi işleten 35 yaşındaki Emrah Görmez ile 16 yaşındaki oğlu Muhammet Hüseyin Görmez, caddede yürürken yanlarına yaklaşan araçtan inen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

OĞLU MEZARA GİREN BABA YOĞUN BAKIMDA

Baba-oğul, tabancadan çıkan kurşunlarla vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Emrah Görmez, Denizli Devlet Hastanesi'ne, oğlu Muhammet Hüseyin Görmez Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Oğul Görmez, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Baba Emrah Görmez'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

SALDIRIYI DÜZENLEYEN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Olayın ardından çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, saldırıyı yapıp, otomobille kaçan kişinin Melih K. olduğunu belirledi. Olay anında Melih K.'nin yanında İzzet Duman'ın bulunduğu tespit edildi. Melih K. aranırken, İzzet Duman 2 gün sonra polise teslim oldu. Duman, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

"TABANCAYI ÇIKARIP EMRAH'A DOĞRULTTU"

İzzet Duman, polisteki ifadesinde, olay sırasında arkadaşı Melih K.'nin yanında olduğunu belirtip, "Melih K., bana eşinin kendisini Emrah Görmez ile aldattığını anlattı. Ara sokaklarda otomobille dolaşırken Emrah Görmez ile karşılaştık. Araçlar durdu ve Emrah Görmez ile Melih K. göz göze geldi. Melih K.'nin gözleri doldu ve aracının penceresinden tabancayı çıkarıp, Emrah Görmez'e doğrulttu. Görmez de kendi silahını çıkarıp, Melih K.'ye doğrulttu. Bir anlık boşluğundan yararlanıp, Melih K.'nin elindeki tabancayı aldım ve araçtan indim. Tabancayı Emrah Görmez'e doğrultmadan, 'Emrah silahını indir hem namussuzluk yapıyorsun hem de karşımıza dikiliyorsun' dedim" sözleriyle olay anını anlattı.

Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

"ELİMDEKİ TABANCAYI ALIP AYAKLARINA ATEŞ ETTİ"

Bu sözleri söylerken, Emrah Görmez'in hala Melih K.'ye silahını doğrulttuğunu ifade eden Duman, ifadesinin devamında "Olayın daha çok büyümesini engellemek amacıyla Melih K.'den aldığım tabancayla havaya 2 el ateş ettim. Bunun üzerine Emrah Görmez tabancasını indirdi. Tekrar kullandığımız otomobilin sol koltuğuna oturdum. Emrah Görmez ise elinde silahla bekledi ve geri çekilmedi. Melih K.'ye 'Buradan gidelim' dedim ancak bir anda elimdeki tabancayı alıp, otomobilden aşağı inip, Emrah Görmez'e doğrultup, ayaklarına doğru 2 el ateş etti" dedi.

"BABAMI VURMAYIN" DİYE YALVARMIŞ

İzzet Duman, ifadesinde bu sırada Emrah Görmez'in oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'in araya girip, 'Babamı vurmayın' dediğini de belirterek "O esnada Melih K.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri, Muhammet Hüseyin Görmez'e isabet edince yere düştü. Çocuk yere düştükten sonra Melih K., Emrah Görmez'e art arda ateş etti. Mermi bitince Melih K.'nin elindeki tabanca yere düştü. Melih K., tabancayı yerden alıp, yanına gittiği yerdeki Emrah Görmez'in başına defalarca kez kabzasıyla vurdu. Olayın ardından Melih K. otomobile bindi, olay yerinden uzaklaştık." sözlerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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