Nakliye kamyonu kaza yaptı, ölüm virajı olarak bilinen yer 4 kişiyi canından etti

Mut- Karaman karayolunun 5. kilometresinde Yapın Mahallesi yakınlarında ölüm virajı olarak anılan bölgede seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki evden eve eşya taşımacılığı yapılan kamyonun sürücüsü, yoldan çıkarak karşı şeritten şarampole savruldu.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada araçta bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, bir kişi ise ilçe devlet hastanesinden Mersin'e ambulansla sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirenlerin cansız bedeni de morga götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa