Taksim'de Pakistanlılar 4 turisti kaçırıp 3 gün rehin tuttu! Nefes kesen operasyon anbean kamerada - Haberler

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Taksim'de Pakistanlılar 4 turisti kaçırıp 3 gün rehin tuttu! Nefes kesen operasyon anbean kamerada

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Taksim Meydanı'nda gezerken Pakistan uyruklu 6 kişi tarafından kaçırılan 4 Nepalli turist, polisin yaptığı operasyonla kurtarıldı. Fidye için kaçırıldıktan sonra 3 gün boyunca bir evde tutulan turistlerin kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Taksim Meydanı'nda gezen 4 Nepalli turist, Pakistan uyruklu olduğu belirtilen 6 kişi tarafından kaçırıldıktan sonra Eyüpsultan'da bir eve götürüldü.

Nepalli turistleri burada satır ve silah zoruyla 3 gün boyunca tutan bu kişiler, turistlerin ailelerinden 10 bin euro istedi. Nepalli turistlerin aileleri bir taraftan istenen fidyeyi hazırlarken, diğer taraftan da polise haber verdi.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turist, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

İhbarla birlikte harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, fidye teslimi sırasında şüphelilerden birini yakaladı. Yakalanan şüpheliden rehinelerin yerini tespit eden ekipler, adrese şok bir baskın düzenledi.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turist, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

Turistleri kurtarmak için operasyon düzenleyen polisin baskın anları kameralara yansıdı. Eve giren ekipler, şüphelileri kıskıvrak yere yatırırken, elleri bağlanan turistleri ise kurtardı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda silahların yanında çok sayıda satır ele geçirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Taksim'de Pakistanlılar Nepalli turist, nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pakistan, turist, Taksim, Fidye, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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