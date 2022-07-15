Pes dedirten olay! Bir yanda davullu gelin karşılama, diğer yanda yaralı çocuğa müdahale

Dün saat 13.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana gelen olayda cadde üzerindeki rögarı açan bir telekomünikasyon şirketinin ekipleri, kablo döşemek için çalışmaya başladı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK RÖGARIN İÇİNE DÜŞTÜ

O esnada cadde üzerinde dolaşan 12 yaşındaki yabancı uyruklu Tahir A., görevliler uzaklaştığı esnada rögarın içerisine düştü. Görevlilerin fark etmesi üzerine çocuk hemen rögardan çıkartıldı. Hafif sıyrıklarla kurtulan çocuk, cadde üzerindeki bir bakkal önüne götürüldü.

O ESNADAKİ GÖRÜNTÜ "PES" DEDİRTTİ

Vatandaşlar ise çocuğa su vererek vücudunda yara olup olmadığına baktı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Sağlık ekipleri çocuğa müdahale ettiği esnada köçeklerin hiçbir şey olmamış gibi davul ve zurnalı gelin karşılamaya devam etmesi "pes" dedirtti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa