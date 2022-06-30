Son Dakika | İstanbul'da çifte ölüm: İki arkadaş yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundu

İstanbul'da çifte ölüm: İki arkadaş yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundu

Kağıthane'de iki erkek arkadaş yatakta çıplak ve birbirlerine sarılmış olarak ölü halde bulundu

Yaklaşık 5 gün önce öldüğü düşünülen çiftin odasında şırınga ve uyuşturucu içmek için kullanılan tüp bulundu

İstanbul'da ölü bulunan iki arkadaşın son anları kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de kaldıkları evin yatak odasında çırılçıplak halde birbirlerine sarılarak ölü olarak bulunan iki arkadaşın son anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, gençlerin bakkala gelip alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları görülüyor.

Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yapmıştı. Çift ardından kaldıkları eve girdi ancak bir daha çıkmamıştı. Yaklaşık 5 gün boyunca iki arkadaştan haber alamayan yakınları, bakkalı arayarak evde olup olmadıkları sormuştu.

Çırılçıplak ve birbirlerine sarılmış olarak bulunmuştu

Çiftin uzun süre görünmemesi üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdiğinde korkunç manzaraya karşılaşmıştı. haber'>Haber alınamayan çift, çırılçıplak halde yatakta birbirlerine sarılmış olarak bulunmuştu. İçeriye giren sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda ikilinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayın ardından arkadaşlarının öldüğünü haber alan arkadaşları gözyaşlarına boğulurken, çevredeki vatandaşlar ise şaşkınlıkla olanı biteni izlemişti.

Evden şırınga ve uyuşturucu içilen tüp çıkmıştı

Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sonucunda iki adet şırınga ve uyuşturucu madde içmek için kullanılan tüp olduğu görülmüştü. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından iki arkadaşın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Öte yandan ölü bulunan Feridun Kesgin'in emniyette "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan, İlker Yılmaz'ın ise "tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Gençlerin son anları kamerada

Kağıthane'de kaldıkları evin yatak odasında çırılçıplak halde birbirlerine sarılarak ölü olarak bulunan iki arkadaşın son anları kameralara yansımıştı. Görüntülerde, gençlerin bakkala gelip alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları görülüyor.