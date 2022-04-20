Son Dakika! İçişleri Bakanı Soylu: Cezaevi aracının geçişi sırasında bir EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı, failler aranıyor

Bursa Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde, Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde cezaevine giden infaz koruma memurlarını taşıyan otobüsün geçişi sırasında patlama oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD, 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

BİR MEMUR ŞEHİT, 4 KİŞİ YARALI

Otobüsteki bir infaz koruma memurunun şehit olduğu olayda yaralanan biri ağır 4 personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçtaki diğer memurlar da tedbir amacıyla hastanelere sevk edildi.

SOYLU: EYP İLE UZAKTAN PATLATILDI

Patlamayla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bursa-Mudanya yolunda infaz koruma memurlarının geçişi esnasında bir EYP'nin uzaktan kumandayla patlatılması sonucu 1 infaz koruma memurumuz Şehit oldu. Faillerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAKANLAR BURSA'YA GİDİYOR

Soylu, İzmir ziyareti öncesi infaz koruma memurlarına yönelik saldırının gerçekleştirildiği Bursa'ya geçecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da patlama nedeniyle Bursa'ya gidiyor. Alınan bilgiye göre, Bakan Bozdağ, infaz koruma memurlarının yaralandığı olayla ilgili yerinde inceleme yapacak.

BURSA VALİSİ: KONU HER YÖNÜYLE DEĞERLENDİRİLİYOR

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Canbolat, şu bilgileri paylaştı: "El yapımı patlayıcı olduğu ve uzaktan kumandayla yönetilmiş olabileceği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucunda maalesef bir ceza infaz memurumuz şehit oldu. Bir ağır yaralımız var, onun dışında 3 hafif yaralımız var. Tedbiren otobüste bulunan diğer arkadaşlarımızı da hastaneye sevk ettik, genel sağlık durumlarına bakmak için. Adalet ve İçişleri Bakanlarımız da konuyu yakinen takip ediyor. Bursa'ya gelmek üzere yola çıktılar."

Patlamanın terör saldırısı olduğunun değerlendirildiğini aktaran Canbolat, "Hızlı bir şekilde bütün güvenlik birimlerimiz bölgeyi incelemeye aldı. Konu her yönüyle değerlendiriliyor. En kısa zamanda bir netice almak istiyoruz." dedi.

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