Gölette bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! Önce bıçaklamış sonra aracıyla birlikte yakmış 3. Sayfa Haberleri Sinop'ta yanmış otomobilinin 500 metre ilerisindeki gölde cesedine ulaşılan Gülten İnan'ın ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı. İnan'ın para meselesi nedeniyle Kadir Karabulut tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Tutuklanan Karabulut, İnan'ı önce bıçaklayarak öldürdüğünü sonra aracıyla birlikte yaktığını, ardından da cesedini de gölete attığını itiraf etti. İlçeye bağlı Koçak köyünde önceki gün akşam saatlerinde yol kenarında yanmış otomobili fark edenler, durumu jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin Gülten İnan'a ait olduğunu tespit etti. CESEDİ GÖLETTE BULUNDU Aileye ulaşan ekipler, evde olmadığı bilgisini aldıkları Gülten İnan için arama çalışması başlattı. Ekipler, otomobile 500 metre mesafedeki gölette İnan'ın cansız bedenine ulaştı. Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. ÖNCE BIÇAKLAMIŞ SONRA YAKMIŞ Soruşturma kapsamında aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu tespit edilen şüpheli Kadir Karabulut'un, bıçaklayarak öldürdüğü Gülten İnan'ı aracıyla birlikte yaktığı; alevlerin sönmesinin ardından da cesedini gölete attığı ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan Kadir Karabulut, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Boyabat 3. Sayfa Güncel Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gölette bulunan cesetle ilgili kan donduran detaylar! Önce bıçaklamış sonra aracıyla birlikte yakmış - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.