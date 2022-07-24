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Genç çiftin can verdiği kazada acı detay! Ölmeden hemen önce birlikte paylaşım yapmışlar

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu'da tıra arkadan çarpan otomobildeki 28 yaşındaki sürücü ve eşinin ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sürücünün doğum gününde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.

Bolu'da TEM Cankurtaran mevkisinde meydana gelen olayda, Ankara'ya giden Semih Sert (28) idaresindeki otomobil, İbrahim Gümüştekin yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.

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OTOMOBİLDEKİ SÜRÜCÜ VE EŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan sürücü Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan eşi Sümeyra Sert(26) ile kızı Ahsen Sert ambulanslarla İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sümeyra Sert de hastanede hayatını kaybetti. Küçük Ahsen'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Son dakika haberleri | SÜMEYRA, YOLCULUK PAYLAŞIMINDAN 2 DAKİKA SONRA EŞİYLE KAZADA ÖLDÜ

KAZADAN 2 DAKİKA ÖNCE VİDEO PAYLAŞMIŞ

Bu arada Semih Sert'in doğum gününde hayatını kaybettiği belirtildi. Sümeyra Sert'in de kazadan 2 dakika önce sosyal medya hesabından yolculuk videosu paylaştığı görüldü.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan çiftin cenazeleri, dün akşam İnegöl ilçesine getirildi. İlçedeki bir mobilya firmasının ortaklarından olan Semih Sert ile eşi Sümeyra Sert'in cenazeleri, öğle vakti Hacı Yusuf Şahin Camii'nde kılınan namazın ardından Mahmudiye Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haberleri | SÜMEYRA, YOLCULUK PAYLAŞIMINDAN 2 DAKİKA SONRA EŞİYLE KAZADA ÖLDÜ

Son dakika haberleri | SÜMEYRA, YOLCULUK PAYLAŞIMINDAN 2 DAKİKA SONRA EŞİYLE KAZADA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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