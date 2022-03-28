Sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan Mahra yaşam savaşını kaybetti

ANTALYA (DHA) - Mahra Melin Pınar'a, 5 Mart günü saat 10.00 sıralarında Belek Mahallesi'nde kaldırımda yürürken yol kenarındaki arazide dolaşan başıboş köpekler saldırdı. Kaçmaya çalışırken yola çıkan Mahra'ya, İrfan Yayla'nın kullandığı kamyon çarptı. Mahra, sağ bacağı kamyonun ön tekeri altında kalarak ağır yaralandı.

SAĞ BACAĞI KESİLDİ

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mahra, 3,5 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Ertesi gün saat 01.00 sıralarında beyninin sol bölgesinde oluşan kanama nedeniyle ikinci kez ameliyat edilen Mahra'nın parçalanan sağ bacağı da diz üstünden kesildi.

ÖLÜM HABERİ AİLEYİ YIKTI

Mahra Melin Pınar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin 23'üncü gününde yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alan Mahra Melin'in ailesinin, oldukça üzgün olduğu görüldü.

BABASI "BİR UMUT KAPIDA BEKLİYORUZ" DEMİŞTİ

Birkaç gün önce basına açıklama yapan baba Murat Pınar, mucize beklediklerini kaydederek, "Doktorumuza 'Uyanır mı, uyanmaz mı' diye sorduğumda 'Buradan sonra ben hiç dönen görmedim' dedi. Tabii Rabb'imin birçok mucizesi var. Sabırsızlıkla bekliyorum kızımın uyanmasını, uyanacağına da eminim. Bir umut kapıda bekliyoruz. Çıkacaklar, 'Uyandı' diyecekler diye dua ediyoruz" demişti.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa