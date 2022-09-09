İki gün önce tahliye oldu, boşanmak istediği eşini çocuğunun gözleri önünde öldürdü

Kendisinden boşanmak isteyen karısını çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü.

Olay sabah saatlerinde Bartın'ın Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden Adli Kontrol kararıyla çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Arzu Ar'ı (33) takip ederek yolunu kesti.

Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı. Arzu Ar kanlar içinde yerde kalırken Metin Ar ise çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı.

Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Vatandaşların darp ettiği Metin Ar'ın Bartın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN