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Son dakika 3. sayfa: Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular

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Son dakika haberlerine göre Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular Jandarma 24 saat geçmeden yakaladı: Görüntüler kan dondurduTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik, dar sokakta hızla ilerleyen otomobil, küçük çocuklara dehşet oldu anlar yaşatırken, o anlar...

Çocuklara dehşeti yaşattı: Saniye farkıyla ölümden böyle kurtuldular

Jandarma 24 saat geçmeden yakaladı: Görüntüler kan dondurdu

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik, dar sokakta hızla ilerleyen otomobil, küçük çocuklara dehşet oldu anlar yaşatırken, o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çocuklara dehşeti yaşatan şahıs, 24 saat geçmeden jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesindeki yaz bölgede meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri adeta izleyicilerin kanını dondurdu. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan görüntülerde, daracık sokakta aşırı hızla ilerleyen 34 DZS 384 plakalı bir otomobil, o sırada sokakta oyun oynayan çocukları umursamadan geçmeye çalışıyor. Aracı son anda fark eden 2 çocuktan biri duvara yapışarak kıl payı kurtulurken, diğer bir çocuk ise topun peşinden koşarken bir anlık aracı görüp geri kaçmasıyla faciadan kıl payı kurtulduğu gözlendi.

Jandarma 24 saat geçmeden yakaladı

Olayın ihbarı üzerine harekete geçen Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timi, 24 saat geçmeden şahsın aracını durdurarak E.Y. isimli şahsı yakaladı. Jandarma ekipleri, şahsa tehlikeli araç kullanmaktan para cezası kesti. Ayrıca Marmaraereğilisi Cumhuriyet Başsavcılığınca, şahıs hakkında kasten yaralamaya teşebbüs suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Yeniçiftlik Hisarcık Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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