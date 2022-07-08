Son dakika haberleri: Çocuk istismarı operasyonunda öğretmen tutuklandı

Samsun'da siber polisinin takibi sonucu çocuk istismarını paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan öğretmen, savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çocuk istismarı görüntülerini paylaşanlara yönelik yapılan takip ve çalışma sonucu eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alınıp savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece dün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına alınanların arasında bulunan ve mahkemece serbest bırakılan öğretmen M.Y.'nin (47) serbest bırakılmasına tutuklanması talebiyle itirazda bulundu. Başsavcılığın itirazını inceleyen mahkeme M.Y.'nin tutuklanmasını yönünde yakalama kararı çıkarttı. Polis tarafından bugün yeniden gözaltına alınan M.Y. yeniden Samsun Adliyesine sevk edilip bu kez tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa