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Mersin'deki yangın geceyi aydınlattı! 5 ilden gelen ekipler söndürmeye çalışıyor

3. Sayfa Haberleri

Mersin'in Gülnar ilçesinde 13 saattir devam eden orman yangınında alevler hava kararmasıyla geceyi aydınlattı. Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman'dan bölgeye sevk edilen destek ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde bu sabah çıkan orman yangını, evlere kadar ulaştı. Yangına 850 personel, 11 uçak, 29 helikopter ve 138 arazözle müdahale edildi. Akşama kadar süren çalışmalarda yerleşim yerine yangının ulaşması engellendi. Rüzgarın da etkisi ile Kuzey doğu tarafına yönlenen yangın Karayar dağının arka kısmından Silifke ilçesi sınırlarına ulaştı.

5 İLDEN DESTEK GÖNDERİLDİ

Gece olmasıyla birlikte alevler çevreyi aydınlattı. İki ayrı noktada görünen alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için halen sahada 81 arazöz, itfaiye, jandarma, polis, AFAD olmak üzere 524 personelin görev aldığı belirtildi. 13 saatin geride kaldığı yangının söndürülmesi için Mersin dışında Adana, Antalya, Aksaray, Konya ve Karaman'dan destek geldiği kaydedildi.

Mersin'deki yangın geceyi aydınlattı! 5 ilden gelen ekipler söndürmeye çalışıyor

Mersin'deki yangın geceyi aydınlattı! 5 ilden gelen ekipler söndürmeye çalışıyor

Mersin'deki yangın geceyi aydınlattı! 5 ilden gelen ekipler söndürmeye çalışıyor

Mersin'deki yangın geceyi aydınlattı! 5 ilden gelen ekipler söndürmeye çalışıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükeceli Mersin 3. Sayfa Güncel Haberler

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