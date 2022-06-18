Son dakika haberi | Manisa'daki vahşi cinayette çiftin çocukları tutuklandı Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulunan Leyla-Mesut Dursun çifti toprağa verildi. Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulunan Leyla-Mesut Dursun çifti toprağa verildi. Çiftin 17 yaşındaki çocukları anne-babasını öldürdüğü şüphesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Salihli'nin Sart Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Leyla-Mesut Dursun çiftinden haber alamayan komşuları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerinde gelen jandarma ekipleri, Leyla Dursun (50) ve Mesut Dursun (53) çiftini, ayrı odalarda yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dursun çiftinin öldüğü belirlendi. İki çocukları bulunan çiftin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Leyla Dursun ve Mesut Dursun çiftinin cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Leyla-Mesut çifti Sart Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Çocukları tutuklandı Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatırken, Dursun çiftinin 17 yaşındaki lise öğrencisi olan çocukları S.D. şüphe üzerine gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Salihli Manisa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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