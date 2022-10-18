Liseli Büşra'yı işkence ederek öldürdükten sonra yakmıştı! Cezaevinde bileklerini kesti 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde lise öğrencisi Büşra Kabataş'ı işkence ederek öldüren, daha sonra da yakan zanlının cezaevinde intihar etmeye çalıştığı öğrenildi. Bileklerini kestiği belirlenen şahsa yetkililer müdahale ederken durumunun iyi olduğu aktarıldı. 7 Ekim tarihinde Kocaeli ilinde bir apartmanda yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 15 yaşındaki Büşra Kabataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. CANİCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ Olay yerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı cinayet bürosu dedektifleri çağrıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, genç kızın annesi Aylin Çelik'e platonik olarak aşık olan Taner Yaylacı'yı gözaltına aldı. Taner Yaylacı'nın eve geldiği, genç kız ile tartışma yaşadığı, ardından genç kızı canice öldürdüğü belirlendi. Zanlının, delilleri karartmak amacıyla odada yangın çıkardığı da öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İNTİHARA KALKIŞTI Öte yandan, Kocaeli Kandıra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Taner Yaylacı'nın intihara kalkışarak hayatına son vermeye çalıştığı öğrenildi. Yaylacı'nın bileklerini kestiğini gören yetkililer, olaya hemen müdahale etti. Yaylacı'nın tedavisinin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli Gebze 3. Sayfa Güncel Haberler

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