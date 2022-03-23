Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

KADINHANI, KONYA (AA) - İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında alacak verecek melesinden tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışma iş yerinin çıkışında kavgaya dönüşünce, K.T. M.A. ve Ş.Ö. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DOKTOR MÜDAHALE EDERKEN ÖLDÜRDÜ

Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. N.T. isimli bir şahsın, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'yü silahla ateş ederek öldürdüğü ve doktoru babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği iddia edildi.

3 ÖLÜ, 3 YARALI

Durumları ağır olan K.T. ve M.A. sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. silahla hafif yaralandı. N.T. ve Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. gözaltına alındı. İki tabanca, bir pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.