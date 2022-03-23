Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü - Haberler

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Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

AA - 3. Sayfa
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Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki bir eğlence mekanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Şahıslardan birinin, husumetlisi tarafından doktorun müdahale ettiği sırada silahla öldürüldüğü iddia edildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

KADINHANI, KONYA (AA) - İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi Konya Caddesi'ndeki eğlence mekanında iki grup arasında alacak verecek melesinden tartışma çıktı.

Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

Tartışma iş yerinin çıkışında kavgaya dönüşünce, K.T. M.A. ve Ş.Ö. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

Yaralılar, Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. N.T. isimli bir şahsın, hastanede doktorun müdahale ettiği Ş.Ö'yü silahla ateş ederek öldürdüğü ve doktoru babasına müdahale etmesi için silahla tehdit ettiği iddia edildi.

Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

Durumları ağır olan K.T. ve M.A. sevk edildikleri Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. silahla hafif yaralandı. N.T. ve Ş.Ç, F.Ş. ve K.Y. gözaltına alındı. İki tabanca, bir pompalı tüfek ve kovanlar ele geçirildi.

Silahlı kavgada ortalık kan gölüne döndü! Gözü dönmüş adam, doktorun müdahale ettiği şahsı öldürdü

AA / Serhat Çetinkaya - 3. Sayfa

Kadınhanı, Konya, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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