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Son dakika haberi! Karadeniz'de dalgalara kapılan genç dalgıç polisler tarafından kurtarıldı

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Son dakika haberi! Karadeniz'de dalgalara kapılan genç dalgıç polisler tarafından kurtarıldı

Son dakika haberler: Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de dalgalar arasında kaybolan 16 yaşındaki genç, dalgıç polisler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı.

Samsun'da serinlemek için girdiği Karadeniz'de dalgalar arasında kaybolan 16 yaşındaki genç, dalgıç polisler tarafından bulunarak sudan çıkarıldı. Yapılan müdahale ile hayata döndürülen genç, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü karşısındaki sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Fidrat Sadak (16) serinlemek için kayalıklardan denize atladı. Afgan genç denize atlar atlamaz Karadeniz'in azgın dalgaları arasında akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan gencin kardeşi ve arkadaşları çevreden yardım isterken, olay 112'ye bildirildi. Olay yerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve cankurtaranlar ile ambulans sevk edildi. Denizde arama çalışmaları sırasında kaybolan gencin kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Dalgıç polisler kısa sürede Fidrat Sadak'ı bularak sudan çıkardı. Adeta can pazarının yaşandığı olayda nabzı ve solunumu duran Afgan gence ilk müdahale sahilde yapıldı. Zamanla yarışan ekipler, çocuğu ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede hayata döndürülen Fidrat Sadak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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