3 saniye sonrası felaket! Genç doktorun hayatını kaybettiği kaza kamerada

Önceki sabah saat 05.30 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde taksiye çarpan bir kamyonet yola savrularak, kaldırımda bekleyen doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsüyse olay yerinden kaçtıktan saatler sonra karakola giderek teslim oldu.

KAZA ANI KAMERADA

Genç doktorun hayatını kaybettiği korkunç kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, genç doktorun annesiyle birlikte kendilerine ait dükkanın önünde bekledikleri esnada bir kamyonetin hızla onların üzerine doğru geldiği ve kazanın gerçekleştiği görülüyor.

BAKAN KOCA'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tıp Fakültesinden yeni mezun, ilk görev yeri olan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisinde çalışan arkadaşımız Dr. Buğra Kaan Yücebaş'ı trafik kazasında kaybettik. Allah rahmet etsin. Ailesine ve camiamıza başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.