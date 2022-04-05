Nisa bebeğin beyin ölümünde bakıcı ihmali! Bakımevi görevlisi hakkında işlem başlatıldı - Haberler

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Nisa bebeğin beyin ölümünde bakıcı ihmali! Bakımevi görevlisi hakkında işlem başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Pendik'te annesi tarafından sokağa terk edilen, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın sütanneliğini yaparak kendisine Nisa Mihriban adını verdiği bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Olaya ilişkin yapılan incelemede, bebeğin beyin ölümünün sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu öğrenildi. Bu nedenle bebeğin Çocuk Bakımevi'nde bakımını yapan D.Y. hakkında ihmal iddiasıyla işlem başlatıldı.

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. Durmaz, Nüfus Müdürlüğündeki kayıtlı ismi Ebrar Nil olan bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Ayrıca bebeğe Nisa Mihriban adını verdi.

Polis bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.'yi gözaltına aldı. Ebru S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nisa bebeğin beyin ölümünde bakıcı ihmali! Çocuk Bakımevi görevlisi hakkında işlem başlatıldı

Nisa Mihriban bebek durumunun kötüleşmesi üzerine hastanede yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen bebeğin beyin ölümü gerçekleşti.

Nisa bebeğin beyin ölümünde bakıcı ihmali! Çocuk Bakımevi görevlisi hakkında işlem başlatıldı

Nisa Mihriban'ın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine yapılan incelemede, bebeğin bakıldığı Çocuk Bakımevi'nde bakıcı ihmali olduğu anlaşıldı. İddiaya göre burada bebeğin bakımını yapan D.Y. adlı bir kadın hakkında ise "taksirle yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Ölüm sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin bakımını yapan D.Y.'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Nüfus kayıtlarına göre 3 Ocak 2022 doğumlu olan bebeğin, nüfus kayıtlarında isminin Ebrar Nil Sepetçioğlu olduğu öğrenildi. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin Instagram'dan tanıştığı Murat Ç. ile olan ilişkisinden hamile kaldığı, 2019 yılında yaptığı imam nikahlı evlilikten ise 1.5 yaşında bir kız çocuğu daha olduğu öğrenildi. İmam nikahlı eşinden ayrıldıktan sonra kadın sığınma evlerinde kalan Ebru S.'nin, hamile olduğunu öğrendikten sonra Murat Ç.'yi aradığı ama 'Çocuk senden' deyince tepki gördüğü belirtildi.

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pendik, Vefat, Çocuk, 112, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (2)

ferfer:

bakmayın böyle kameralar önünde olup bitene gerçekler çok farklı sizde zannediyorsunzki bebeğin hayatı kurtuldu devlet korumaya aldı tamam iş bitti vay yavrum vay

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ferfer:

hadi buyur emre gülermisin nesin al yazdığın yorum ;Eline düşenler koruyamadı derken daha ne yapsın ınsanlar aldı baktı tedavısı ıcın ugrastı

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