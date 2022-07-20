KOM'dan sahte içki şebekesine nefes kesen operasyon: 32 kişi gözaltında - Haberler

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KOM'dan sahte içki şebekesine nefes kesen operasyon: 32 kişi gözaltında

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'in 6 ilçesinde merdiven altı diye tabir edilen yerlerde sahte içki imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle içkileri piyasaya sürmek isteyen şebekeye yönelik 13 ikamet, 5 depo, 3 iş yeri ve 11 araçta yapılan aramalarda çok miktarda sahte içki ele geçirilirken, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanlarından ve hurdalardan boş alkol şişelerini toplayarak, merdiven altı diye tabir edilen sağlıksız yerlerde içki imalatı yaparak, sahte bandrol ve etiketlerle büfelere ve eğlence mekanlarına dağıtmak isteyen şebekeye yönelik uzun süreli teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda düğmeye bastı.

KOM'dan sahte içki şebekesine nefes kesen operasyon! Litrelerce alkol üreten 32 kişi gözaltında

LİTRELERCE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Urla, Karabağlar, Buca, Konak, Karşıyaka ve Bornova ilçelerinde bulunan 13 ikamet, 5 depo, 3 iş yeri, 11 araç ve 1 barakada yapılan aramalarda; 130 litre sahte rakı, 40 litre sahte votka, 193 litre sahte açık içki, 505 şişe sahte içki, 582 litre sahte etil alkol, 20 bin 782 adet taklit bandrol ve etiket, 10 bin 783 adet boş şişe, 8 bin 135 şişe kapağı ve kapüşon, 5 adet plastik tank, 115 adet gümrük kaçağı puro, 17 paket gümrük kaçağı sigara, 73 adet sigara sarma kağıdı, bin 136 adet içki yapımında kullanılan aroma, 179 adet sahte cinsel içerikli ürün, 4 adet alkolmetre ve 4 adet huni, yaklaşık 15 gram esrar maddesi ve 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

KOM'dan sahte içki şebekesine nefes kesen operasyon! Litrelerce alkol üreten 32 kişi gözaltında

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 32 şüpheliye adli işlem yapılırken, 4 şüphelinin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir Emniyet Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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