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İzmir'de kadın cinayeti: Evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de kadın cinayeti: Evinde ölü bulundu Şüpheli, kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalıştı, polis kıskıvrak yakaladı İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu.

İzmir'de kadın cinayeti: Evinde ölü bulundu

Şüpheli, kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalıştı, polis kıskıvrak yakaladı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir kadın, yaşadığı evde kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Kadını öldürdüğü öne sürülen şüpheli, kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay saat 01.30 sıralarında Buca OSB Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kader Değirmen yakınları tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden kesici ve delici aletle öldürülmüş halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Kader Değirmen'in cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kardeşinin kimliğiyle kaçmaya çalıştı

Polis ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmanın ardından, Değirmenci'yi öldürdüğü öne sürülen H.D.'nin peşine düştü. Şüpheli H.D.'nin bir kamyonetle kaçtığını belirleyen polis, şüphelinin Çamkule Mahallesi'nde olduğunu tespit etti. Kamyoneti durduran polis ekiplerinin yaptığı kimlik incelemesinde, şüphelinin kardeşi A.D.'nin kimliğini taşıdığı ortaya çıktı. H.D.'nin kaçmak için kardeşinin kimliğini kullandığını belirleyen polis ekipleri, cinayet şüphelisi H.D.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler

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