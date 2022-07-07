Sanayi sitesinde korkunç anlar, alacağını vermediği için patronunu öldürdü - Haberler

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Sanayi sitesinde korkunç anlar, alacağını vermediği için patronunu öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sanayi sitesinde korkunç anlar, alacağını vermediği için patronunu öldürdü

İstanbul Başakşehir'deki sanayi sitesinde korkunç bir olay yaşandı. Eski çalışan, alacak- verecek meselesi nedeniyle tartıştığı patronunu bıçaklayarak öldürdü.

Başakşehir'de dün saat 13.00 sıralarındabir sanayi sitesinde iddiaya göre, eski patronu Fikret Bittim'den bir miktar alacağı olan yabancı uyruklu Ahmed O. (26), patronu Bittim ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ahmed O., yaşanan boğuşma sırasında patronunu bıçakladı. Bıçaklanan Bittim kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kısa süre sonra geri dönen saldırgan, düşürdüğü eşyasını alıp tekrar kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri de kanlar içinde yerde yatan adamı hastaneye kaldırdı.

Sanayi sitesinde korkunç anlar, alacağını vermediği için patronunu öldürdü

Yaralı adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bittim'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaçan katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan çalışanın patronunu bıçaklayarak olay yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sanayi sitesinde korkunç anlar, alacağını vermediği için patronunu öldürdü

Olayın görgü tanıklarından Yusuf Güven, "Elinde bıçakla geldi eski iş yerinin sahibine. Bıçağı beraber tuttular sonra bir boğuşma yaşandı. Devrildiler kapının önüne, o sırada bıçağı sapladı. Sonra geri kalktı, bir tane de omuzuna darbe aldı. Sonra kaçtı buradan. Geri döndü geldi ya telefonunu ya cüzdanını düşürmüştü onu aldı. O sırada ben geldim merdivenlerde karşılaştık, üstü başı kan olmuştu. Elinde bıçakla aşağı indi. Tişörtümü çıkarttım, onla bir tampon uygulamaya çalıştık. Yeterli olmamış herhalde kan kaybından abiyi kaybettik. Onun da kulağı kesilmiş herhalde boğuşma sırasında. Sonra kaçtı işte ama yakalayamamışlar daha. Kavga nedeni alacak verecek meselesi. Eski işçisiydi. Parasını vermemiş herhalde, 5 bin TL gibi bir rakam dönüyor ortalıkta" dedi. - İSTANBUL

Sanayi sitesinde korkunç anlar, alacağını vermediği için patronunu öldürdü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Başakşehir kavga 3. Sayfa Haberler

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