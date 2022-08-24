Son dakika haber! 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı

Gaziantep'te silahlı kavga arasında kalarak hayatını kaybeden Muhammed Hüseyin'in ölümüne ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı. İlgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 5 şüpheli şahıstan 2'sinin daha tutuklanmasıyla, olayda toplam tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

Olay, 15 Temmuz 2022'de Şehitkamil ilçesi Nurtepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta oyun oynayan 8 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Hüseyin'e isabet etmişti. Vücuduna isabet eden pompalı tüfek saçmalarıyla ağır yaralanan çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yakalanan 7 zanlıdan 2'si daha tutuklandı

Yaşanan olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ilk etapta 5 zanlıyı gözaltına almış ve bu zanlılardan 1'i tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma çerçevesinde olayda dahli bulunduğu tespit edilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 7 şüpheli şahıs daha yakalandı. Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili toplam tutuklu sayısı 3'e yükseldi. - GAZİANTEP