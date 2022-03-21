Eşini 23 yerinden bıçaklayanın tahliyesine karar veren hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde yaşayan Özlem Ağ, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Samet Ağ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bu duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ne hakareti ya? Eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim." demişti.

Özlem Ağ

BAKAN BOZDAĞ İNCELEME İZNİ VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, boşanma aşamasında olduğu eşini 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ın tahliye edilmesiyle ilgili savcı ve hakim hakkında HSK'ye inceleme izni vermişti.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Bunun üzerine HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.