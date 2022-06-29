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Son dakika... Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Bursa'da fuhuş operasyonu: 10 gözaltı

Bir son dakika haberine göre Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda aynı aileden olan 4 kişi ile 2'si yabancı uyruklu toplamda 10 kişi gözaltına alınırken, fuhuşa sürüklenen 14 yabancı uyruklu kadın polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da düzenlenen fuhuş operasyonunda aynı aileden olan 4 kişi ile 2'si yabancı uyruklu toplamda 10 kişi gözaltına alınırken, fuhuşa sürüklenen 14 yabancı uyruklu kadın polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda, Z.Ö.(49), B.Y.(32), Ü.Y.(24), C.Y.(52), A.Y.(20), M.E.(33), B.Ö.(32), F.Z.(31), M.A.(32) ve B.A.(28) isimli 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden dördünün aynı aileden, ikisinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Fuhuşa sürüklenen 14 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi.

Örgütün katalog, özel internet siteleri ve müşteri referanslarıyla kadınları fuhuşa sürüklediği tespit edilirken, kaçmak isteyen kadınların ise çeşitli tehdit ve işkencelere maruz kaldığı öğrenildi. Örgüt mensuplarının evlerinde yapılan aramalarda 14 adet cep telefonu, 15 adet sim kart, fuhuştan elde edildiği düşünülen 32 bin lira ile bir miktar döviz ve 27 bin Özbekistan Somu ele geçirildi.

14 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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