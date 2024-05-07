Soma Davasında kamu çalışanları da yargılanacak

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili Soma Davasında yer almayan kamu çalışanları da yargı karşısına çıkıyor.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 kamu çalışanı hakkında açılan kamu davası yarın başlıyor. 2015 yılında başlayan ve 3 yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemişti.

301 madencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı. Kamu davasının ilk mahkemesi 8 Mayıs Çarşamba günü Saat 09.15'te Soma Adliyesi'nde başlayacak.

Soma Davası 3 yıldan fazla sürdü

Soma Maden faciasıyla ilgili olarak 13 Nisan 2015 tarihinde 8'i tutuklu 37'si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanık ile Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018 tarihinde görülen 22. duruşma ile tamamlandı. Soma Kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021'de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. - MANİSA