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Söke'de patlayıcılı araç saldırısında 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı

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Söke'de patlayıcılı araç saldırısında 4 şüpheli gözaltına alındı, 2'si tutuklandı
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Söke'de 2 Ekim 2026'da el yapımı patlayıcıyla bir araca saldırı düzenlendi. 8 Ekim'de 3 adreste yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı; 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 Ekim tarihinde el yapımı patlayıcı ile bir araca saldırının failleri polis ekiplerince yakalandı.

Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından, 2 Ekim 2026 tarihinde Söke ilçesinde bir araca yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; bahsi geçen saldırının failleri tespit edilerek, 8 Ekim 2026 tarihinde belirlenen 3 adreste yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet pompalı tüfek, 15 adet kartuş, 1 adet muşta, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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