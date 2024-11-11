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Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı

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Yasa dışı bahis operasyonunda Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le birlikte gözaltına alınanlar arasında yer alan ünlü sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklandı. Yılmaz sosyal medyada kendisini takip edenlere para dağıtmasıyla biliniyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada, sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı

SOKAKTA PARA DAĞITIYORDU

Tutuklananlar arasında yer alan İbrahim Yılmaz dikkat çekti. Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, sokakta kendisini takip edenlere para dağıtması ve bu videoları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla tanınıyordu. Yılmaz'ın Instagram hesabında yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunuyor.

Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBozkurtlar Diriliyor:

ohhhh çok sevindim. kolay gelmis paralari dagitirsin rabi

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Haber YorumlarıVatandaş4321:

Reklamını yapanı değil, yasa dışı bahis sitelerini kapatın..Gençlik, ana baba mahvoluyor bu siteler yüzünden.Keşke devlet büyüklerimiz bu konunun üstüne düşse ve sonuna kadar gitse ve kökü kurusa bu bahis sitelerinin

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Haber YorumlarıA. Erol:

hesabına el konmalı

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Haber YorumlarıOğuzhan Savaş:

İyi oldu

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Haber YorumlarıOrhan ŞENGÜL:

Yasadışı sayısız bahis sitesine erişim engeli getirilmemesi de bir tuhaf ikiyüzlülük ama neyse. herhalde ona da seksen sene sonra falan müdahele ederler. (Bunlara müdahele 10 sene sürdü)

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Haber Yorumlarıs asriyent:

Milyonlarca Türk vatandaşı bu batakta. Acil bir şeyler yapın. Yasadışı bahis yüzünden binlerce aile mahvoldu. İntiharlar bu yüzden milli servet yurt dışına gidiyor. Acil ama çok acil milli mesele bu. Pkk neyse kumarda aynı.

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Dilan ve Engin Polat çifti ile Candan kardeşler niye dışarıda fink atıyor? Bu işin baronlarından biri de onlar.

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Haber Yorumlarıemre cahilsavar:

çevremde oynayan 100 lerce insan var artık yeter gençler çok kötü durumda uyuşturucu ve sanal bahis gençleri bitirdi

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Haber YorumlarıVatan:

haydaaaaaaaaa :))))

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Haber YorumlarıSağduyulu:

Yasa dışı bahis siteleri karşımıza çıkıp duruyor Yani insanları toplayacağınıza Türkiye için siteleri tamamen kapatın . Yani bir Serdar ve Mehmet ali yi mi alıyorsunuz ya oynatanlar ??

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