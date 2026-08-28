Konya'da Bıçaklı Kavga: Şüpheli Yakalandı

Konya'da alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisini bıçaklayıp kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Ayan Bey Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan A.Y. ile bir grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda grup içerisinden A.Y., aynı isimli A.Y.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anı kamerada

Öte yandan olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde husumetli grubun karşılaşması, kavga etmesi ve bir şahsın bıçaklanması yer alıyor.

Şüpheli yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheli A.Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlının adliyeye sevk edileceği öğrenildi

Olaya ilişkin tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı