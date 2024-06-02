Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk kaçarken düşerek hastanelik oldu.

Türkiye'de son aylarda sokak köpeklerinin saldırılarının artması üzerine uyutulmaları gündeme gelirken, Samsun'da sokak köpeklerinin saldırarak kovaladığı 11 yaşındaki 5.sınıf öğrencisi Gökay Erkan kaçarken düşerek hastanelik oldu. Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dedesi Kamil Çelik'e ziyarate gelen Gökay Erkan eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarak canını kurtarmak isteyen çocuk düşerek hastanelik oldu. Dede Kamil Çelik ve komşular Gökay Erkan'ın yardımına koştu. Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Gökay Erkan," Sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradım. Kaçarak kurtulmak istedim,

yere düştüm. Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum"dedi.

Dede Kamil Çelik ise," Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak. Koştuk ama Allah'tan erken gitti, çocuğu parçalarlardı" diye konuştu.

Çocuğun hastanede tedavisi sürerken, ailesi polise şikayette bulundu.