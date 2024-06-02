Üye Girişi
Haberler

Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hastanelik oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk kaçarken düşerek hastanelik oldu. Türkiye'de son aylarda sokak köpeklerinin saldırılarının artması üzerine uyutulmaları gündeme gelirken, Samsun'da sokak köpeklerinin saldırarak kovaladığı 11 yaşındaki 5.sınıf öğrencisi Gökay Erkan kaçarken düşerek hastanelik oldu.

Sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da sokak köpeklerinin saldırdığı çocuk kaçarken düşerek hastanelik oldu.

Türkiye'de son aylarda sokak köpeklerinin saldırılarının artması üzerine uyutulmaları gündeme gelirken, Samsun'da sokak köpeklerinin saldırarak kovaladığı 11 yaşındaki 5.sınıf öğrencisi Gökay Erkan kaçarken düşerek hastanelik oldu. Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dedesi Kamil Çelik'e ziyarate gelen Gökay Erkan eve giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçarak canını kurtarmak isteyen çocuk düşerek hastanelik oldu. Dede Kamil Çelik ve komşular Gökay Erkan'ın yardımına koştu. Yaralanan çocuk ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Gökay Erkan," Sokakta 3 köpeğin saldırısına uğradım. Kaçarak kurtulmak istedim,

yere düştüm. Köpek saldırmaya devam edince yerde ayağımla tekme atarak kendimi korudum"dedi.

Dede Kamil Çelik ise," Çocuk kendisini zor kurtardı, kafasına vurarak. Koştuk ama Allah'tan erken gitti, çocuğu parçalarlardı" diye konuştu.

Çocuğun hastanede tedavisi sürerken, ailesi polise şikayette bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türkiye Samsun Çocuk Hayvan Hakları 3.Sayfa Güncel Haberler

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu

 Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

Erkan Petekkaya, Göcek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi: Sizin bilmediğiniz şeyler dönüyor

 Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

Bakmadan Geçme

Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 110. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? LGS SONUÇ TARİHİ 2024 #128204 LGS sınav sonuçları ve yerleştirme tarihi ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınavı cevap anahtarı! Okullar erken mi kapanacak iddiaları doğru mu? Okullar erken mi kapanacak, ne zaman kapanacak 2024? TV YAYIN AKIŞI 2 HAZİRAN #128250 Bu akşam hangi dizi ve filmler var? Pazar günü televizyonda neler var? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 2 Haziran Pazar Survivor yeni bölüm! Kuyumcular Pazar açık mı? Pazar günü kuyumcular açık mı, saat kaça kadar açık? Kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanacak iddiası doğru mu? 3 ay kredi kartının asgari ücreti ödenmezse kart kapanır mı? İtalya Çin voleybol maçı ne zaman? İtalya Çin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Dünya kahvaltı günü nedir? Dünya kahvaltı günü ne zaman kutlanır, ilk ne zaman kutlandı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Haziran Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? LGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2024? MEB 2024 LGS cevap anahtarı! YDUS cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM YDUS 2024 soru kitapçığı ve cevap anahtarı! 2024 ve 2025 okullar ne zaman açılacak? 2024 – 2025 eğitim öğretim dönem ne zaman başlayacak? Zorunlu askerlik kalkacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılacak mı 2024? 2 Haziran hangi burç? 2 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 2 Haziran tarihi hangi burç olur?
İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki dönerci de Emniyet'te

İstanbul'da çöken binada gözaltı sayısı 2'ye yükseldi! Bina sahibinden sonra zemin kattaki dönerci de Emniyet'te
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title