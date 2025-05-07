Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin bazı maddelerin iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy oy çokluğuyla reddettiği öğrenildi.

KANUN NEYİ İÇERİYOR?

Kanun, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Anayasa Mahkemesi'nin, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal istemini reddetmesinin ardından, sabah saatlerinden bu yana mahkeme önündeki Ahlatlıbel tesislerinde bekleyen hayvan hakları savunucuları, karara tepki gösterdi.

ARBEDE YAŞANDI

Anayasa Mahkemesi'nin protokol ana giriş kapısına geçmek isteyen protestoculara polis engel olmaya çalıştı. Mahkemenin bulunduğu karşı yola geçmelerine izin verilmeyen göstericiler, yolu da trafiğe kapatmak istedi. Polisin müdahalesine rağmen Anayasa Mahkemesi ana bina girişine geçen bazı göstericilerle polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

AYM ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Bazı hayvan hakları savunucularının ağladığı görüldü, bazıları sloganlar atarak kararı protesto etti. Hayvan hakları savunucuları, Yüksek Mahkeme önünde bir süre oturma eylemi yaptı.