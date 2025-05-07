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Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nun, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun iptal istemini reddetmesinin ardından, sabah saatlerinden bu yana Mahkemenin karşısındaki Ahlatlıbel tesislerinde bekleyen hayvanseverler kararı protesto etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetti.

Yüksek Mahkeme'nin bazı maddelerin iptal istemini oy birliğiyle, bazı maddelerin iptal istemini ise oy oy çokluğuyla reddettiği öğrenildi.

KANUN NEYİ İÇERİYOR?

Kanun, sahipsiz hayvanların kedi ve köpek ayrımı olmaksızın toplatılmasını, sahipsiz veya güçten düşmüş köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bakımevinde tutulmasını, yerel yönetimlerin, sokakta yaşayan hayvanları ancak bakımevine aldıktan sonra rehabilite edeceklerini, belli şartlar durumunda hayvanların öldürülmesi ve ötanazisi hakkındaki usul ve esasları düzenliyor.

Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Anayasa Mahkemesi'nin, 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptal istemini reddetmesinin ardından, sabah saatlerinden bu yana mahkeme önündeki Ahlatlıbel tesislerinde bekleyen hayvan hakları savunucuları, karara tepki gösterdi.

Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

ARBEDE YAŞANDI

Anayasa Mahkemesi'nin protokol ana giriş kapısına geçmek isteyen protestoculara polis engel olmaya çalıştı. Mahkemenin bulunduğu karşı yola geçmelerine izin verilmeyen göstericiler, yolu da trafiğe kapatmak istedi. Polisin müdahalesine rağmen Anayasa Mahkemesi ana bina girişine geçen bazı göstericilerle polisler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı

AYM ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Bazı hayvan hakları savunucularının ağladığı görüldü, bazıları sloganlar atarak kararı protesto etti. Hayvan hakları savunucuları, Yüksek Mahkeme önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

Sokak hayvanları kararı sonrası hayvanseverler AYM'nin kapısına dayandı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Chpli belediyeler konsere şova reklama para harcıyacaklarına hayvanlara barınak yapsın işletine gelmeyince koş mahkemeye

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Haber YorumlarıDavut Şeyban:

O ÇOCUKLARI kedi köpek mamacılar ı bunlar

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Haber Yorumlarıanti mizantropist:

Sokaklar, parklar, okul bahçeleri vb. şehir yerleşimi insan yaşam alanıdır gerçek Bir Hayvansever bu yasaya karşı çıkmaz, aksine destekler, gerçek bir Köpeksever barınaklardan sahiplenir evinde besler, sokakları başıboş köpek doldurmak akla mantığa aykırı bir durumdur. Bazı kötü niyetli kişiler dernekler vb. tarafından hayvanseverlik adı altında, merhametli insanlar aldatılarak dolandırılarak bağış toplanmakta ve bu köpekler üzerinden büyük bir dolandırıcılık faaliyeti ile rant sağlanmaktadır.

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Haber YorumlarıMGk:

Siz mama satacaksınız diye bizim çocuklarımız korku ile gezmek zorunda değil.. Bravo AYM

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Mamaları bitmiş bunların kemik verin kemirsinler.

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Haber YorumlarıYavuz Deniz:

içeri girenlerin hepsini tutuklayacaksın yoksa burası dingonun ahırı da bizim mi haberimiz yok ??

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Toplanan hayvanları bırakın bunları toplayın.Kısırlaştırın çoğalmasınlar bunlar

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Haber YorumlarıMusab Kalender:

daha haber yapmayı bilmiyorsunuz onlar hayvansever değil başıboş köpek savunucusu ayrıca kediler sokakta toplanmayacak anlaşılan siz de nemalanıyorsunuz

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