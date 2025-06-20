Sokak Hayvanları İçin Toplanan Bağışlar Dolandırıcılık İddiasıyla Mahkemeye Taşındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sokak Hayvanları İçin Toplanan Bağışlar Dolandırıcılık İddiasıyla Mahkemeye Taşındı
Haber Videosu

Sokak hayvanları ve evcil hayvanların bakımı için toplanan 25 milyon 440 bin 584 lira yardımı kendi hesaplarına geçirdikleri belirlenen 10 şüpheli, Ankara'da tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sokak hayvanları için toplanan 25 milyon 440 bin 584 lirayı kendi hesaplarına geçirdikleri tespit edilen 10 şüpheli tutuklandı
ANKARA - Sokak hayvanları ile evcil hayvanların bakımı için hayvanseverlerden toplanan 25 milyon 440 bin 584 lira yardımı kendi hesaplarına geçirdikleri belirlenen 10 şüpheli tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Pati Koruyucuları Derneği, Ankara Patili Canlar Derneği, Patileri Koruma Derneği, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği, Can Paticikler Koruma Derneği" adı altında sokak hayvanları ile evcil hayvanların bakımı için, vatandaşlardan toplanan 25 milyon 440 bin 584 lira yardımı kendi hesaplarına geçirdikleri tespit edilen 16 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmada MASAK raporu ve toplanan diğer deliller kapsamında tespit edilen 5 farklı derneğin, dernek yöneticileri ile ilgili kişilerden oluşan toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile birlikte yürütülen operasyonlarda toplam 12 şahıs hakkında arama, elkoyma ve gözaltı güvenlik tedbiri uygulanırken, şüphelilerden 4'ü kolluk güçlerince alınan savunmaları sonrası serbest bırakıldı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edilirken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen SOHAYKO Dernek Başkanı E.Y.Y., Pati Koruyucuları Derneği Başkanı A.T., Pati Koruyucuları Derneği Yöneticisi V.E., Can Paticikler Hayvanları Koruma Derneği Başkanı E.Ö., dernek yetkilileri T.Y., R.G., A.G., İ.K., M.Y.D. ve B.A. tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET FURKAN GÜLAP - 3.Sayfa
Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Altın yatırımcısı şokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor

Darphane, Galatasaray için para basıyor! İşte adet sayısı ve fiyatı
İran destekli grup ABD'yi tehdit etti: Üsler, ördek avına dönüşecek

Savaş sürerken bir grup daha ABD'yi açık açık tehdit etti
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.