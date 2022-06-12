Sokağı kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı - Haberler

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Sokağı kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokağı kötü kokular sarınca acı olay ortaya çıktı

Adıyaman'da, kötü kokunun etkisi altına aldığı sokakta incelemelerde bulunan ekipler, yalnız başına yaşayan kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Adıyaman'da, kötü kokunun etkisi altına aldığı sokakta incelemelerde bulunan ekipler, yalnız başına yaşayan kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi 1914 Sokak içerisinde kötü kokuların geldiği ihbarını alan 112 Acil Çağrı Merkezi olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk etti. Koku şikayetiyle kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar neticesinde kokunun yalnız başına yaşayan 3 çocuk babası Mehmet Ergin'e (42) ait evden geldiğini tespit etti. Yaklaşık 4 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Ergin'in ikamet kapısı ekipler tarafından açılarak içeriye girildi. Ekipler, ikamet içerisinde Ergin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Cesedi çürümeye başlayan Mehmet Ergin'in şeker ve kanser hastası olduğu öğrenildi. Ergin'in cenazesi, polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

112 Acil Çağrı Mehmet Ergin Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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