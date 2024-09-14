Söğüt'te Yapılan Operasyonda Cephanelik Ele Geçirildi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda aranan bir şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli silahlar bulundu. Şüpheli tutuklandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde yakalanan şüphelinin üzerinden adeta cephanelik çıktı.
Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Yağma-Tehdit-Hakaret' suçlarından aranan şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 6 adet 7.65 mm çapında dolu fişek (Şarjöre Basılı Halde), 1 adet sap ve kesi kısmı 10 cm uzunluğunda kılıflı bıçak, 1 adet başka bir araca tahsisli şase numarası ve motor ibaresi bulunmayan beyaz renkli motosiklet, 3 adet cep telefonu, 3,68 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında; 'Yağma, Tehdit, Hakaret', '6136 SKM', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçlarından yasal işlem başlatıldı.
Şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK