Soğuk Savaş'ın sunucusu Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında istenen ceza belli oldu

YouTube'da yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programda Hz. Muhammed ile ilgili sözleri nedeniyle tepki çeken Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz hakkında iddianame düzenlendi. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardıklarına göre; iki isim için "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Hz. Muhammed'in "İçki bütün kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden yapılan şaka, sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkilerin ardından Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Tepkilerin ardından açıklama yapan Özdemir özür dileyerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."