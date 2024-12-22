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SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti

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SMA'lı kızı için yardım toplayan ancak gece kulübünde eğlendiği ve garsonlara yüklü bahşişler verdiği görüntülerle gündeme gelen baba Umut Kardeş'in intihar ettiği öğrenildi.

İzmir'de 18 günlükken SMA teşhisi konan İkbal bebek yaşam mücadelesi verirken babasının gece kulübünde eğlendiği ve adeta para saçtığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Torbalı'da yaşayan 1 yaşındaki İkbal K.'ye 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin tek şansı olan zolgensma tedavisi için gereken 1 milyon 819 bin dolar için ise valilik onaylı kampanya hesabı oluşturuldu. Vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları da bu kampanyaya destek olurken, İkbal bebeğin babası Umut Kardeş'in gece kulüplerindeki videoları ortaya çıkmıştı.

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Aktaş intihar etti

TEPKİLERİN ARDINDAN BİR VİDEO YAYINLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Umut Kardeş'in gece kulüplerinde özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anların görüntüleri sosyal medyada da yayılınca vatandaşlar tarafından büyük tepki görmüştü. Umut Kardeş, tepkilerin ardından sosyal medyada yayımladığı videoda, "Hepiniz beni suçladınız, paraları orda burada yiyor, diye. Hesabı açın bakın, ben bir kuruş para yemiş miyim? Elden verip de dekont göndermediğim bir kişi gelip bana, 'dekontum gelmedi'… Valiliğe her zaman götürdüğüm dokümanlar ortada. Gelen de belli giden de belli. Ben eşimi buradan kovmadım. 6 ay değil, 2 ay bile olmadı orada. Kavga edip gitmedi. Kardeşiyle beraber gülerek gitti, ondan sonra bir şeyler öğrendim evime gelmesini istemedim. Bir de bunun geçmişi de var. Bizi bilenler biliyor, neden tartıştığımı, neden istemediğimi. Kimse benim hakkımı ödeyemez. Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Ben bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" ifadelerini kullanıp daha sonra araç içerisinde tabanca ile başına ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Aktaş intihar etti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaşanan trajik olay sonrası güvenlik güçlerinin geniş çaplı bir soruşturma başlattığı bildirildi.

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti

SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Beşiktaş formasını imzalayan bu kişi Süper Lig hakemi
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SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmet Öz:

Ateşin bol olsun. Doğru yada değil bilmiyorum fakat eğer çocuğun hastaysa sen gidip toplanan yada kendi paranla alem yapamazsın. Bu nasıl sorumsuzluk.

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Haber YorumlarıDeniz:

Laik kemalist ataturkcu sistemin yetiştirdiği utanmazlardan biriydi

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

ALLAH affetsin çok üzücü bi olay herkes hata yapar hatalar insanlar içindir bu adamı uyarmak varken ifşa etmek mi gerekirdi bu adamın vebali ne olacak şimdi yazık günah bak bi can gitti

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Haber YorumlarıAhmet Çakır:

Çokta s.timizdeydi.çocuğuna acımamış birine biz mi acıyalım

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Haber YorumlarıMurat Kara:

Peki değdimi simdi çocuğun parasi yedin sonrada intihar ettin değmezmiş demekki

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Haber YorumlarıCennet Karabulut:

Bi resimle video ile adamı yargılamak yalnis ne zaman ne şartlarda ne için bilmiyoruz ama şu Bi gerçek ki gencecik Bi insan başka insanların dedikodusu fitne fesadı yüzünden öldüğü.yazik Allah tahsiratini affetsin

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