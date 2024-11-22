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Siverek'teki trafik kazası eğitim camiasını yasa boğdu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Adnan Menderes Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Beyazıt Sinan Ergeçer'in vefatı, eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

Siverek'teki kazada ölen öğretmen eğitim camiasını yasa boğdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin Adnan Menderes Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Beyazıt Sinan Ergeçer, olduğu ortaya çıktı. Ergeçer'in vefatı, eğitim camiasında üzüntüye neden oldu.

Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Hatay Reyhanlı doğumlu, ilçemiz Adnan Menderes Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Beyazıt Sinan Ergeçer'in elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm Milli Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Öğretmenin cenazesi, yapılan işlemlerin ardından memleketi Hatay Reyhanlı'ya gönderilecek.

Siverek'teki trafik kazası eğitim camiasını yasa boğdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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