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Siverek'te Dolmuş ile Beton Mikseri Çarpıştı: 2 Yaralı

Siverek'te Dolmuş ile Beton Mikseri Çarpıştı: 2 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir beton mikseri ile dolmuşun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı; yaralılardan birinin durumu ağır. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Siverek'te beton mikseri ile dolmuş çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde beton mikseri ve dolmuşunun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Siverek-Kaynak köyü karayolunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle beton mikseri ile yolcu dolmuşu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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