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Siverek-Diyarbakır Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı

Siverek-Diyarbakır Karayolunda Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
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Siverek-Diyarbakır karayolunda meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında eski milletvekili Adil Çelik de bulunuyor. Kazada yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Siverek- Diyarbakır karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik de yer alıyor.

Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar arasında yer alan eski milletvekili Adil Çelik ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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