Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'ten Deprem ve Kar Yağışı Açıklamaları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AFAD toplantısında 6 Şubat depremi ve son dönemdeki yoğun kar yağışıyla ilgili bilgi verdi. Depremde yaşanan hasarı paylaşan vali, olumsuz hava koşullarında ekiplerin aralıksız çalıştığını vurguladı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, 6 Şubat depremi ve son iki günde il genelinde etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleşen toplantıda, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Sivas'ta depremden en çok Gürün ilçesinin etkilendiğini kaydeden Vali Şimşek, "232 konutumuz ağır hasar alırken, 23 konut da orta hasarlıydı. Çok şükür herhangi bir can kaybımız olmadı" ifadelerine yer verdi.

"Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın"

Vali Yılmaz Şimşek, depremin acısını ilk günkü gibi yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. 2 yıl önce bugün, sabahın erken saatlerinde bu mekanda toplanmış ve depremin ilk anlarını takip etmiştik. Hemen akabinde de buradan bir ekip olarak Malatya Doğanşehir'e gitmiştik. Vatandaşlarımıza Sivas'ın yardım elini uzatmak ve onların yaralarını sarmak için orada büyük bir gayretle 2,5 ay gibi bir süre çalıştık. Vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında olduk. Allah bir daha böyle bir acı bizlere yaşatmasın" dedi.

"Ekiplerimiz aralıksız çalışıyor"

Sivas genelinde 2 gündür devam eden kar yağışına değinen Vali Şimşek, "Kar yağışı bir taraftan bereket demek. Barajlarımız doluyor, çiftçilerimiz seviniyor. Bir taraftan da hayatı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Tüm ekiplerimiz iki gündür kar yağışını takip ediyor. Vatandaşlarımızın kardan mağdur olmaması için gerekli tedbirleri alıyorlar. 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması için çalışıyorlar. Bazı yollarımız tipi ve buzlanmadan dolayı araç trafiğine kapalı. Köylerimizde de kapalı yollar var. 646 köy yolumuz şu an için kapalı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara hızlıca cevap veriyoruz. Toplam 75 ihbardan 72'si sonuçlandırılmıştır" diye konuştu.

"Ekiplerimize teşekkür ediyorum"

Olumsuz hava şartlarına rağmen yolda mahsur kalma ve acil barınma ihtiyacının bulunmadığını söyleyen Vali Şimşek, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bütün ekiplerimiz sahada görevine devam etmektedir. Özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Çıktıkları takdirde de mutlaka araçlarında gerekli ekipmanları bulundursunlar. Kar lastiklerini mutlaka takmış olsunlar. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kopan yüksek gerilim hattı orman yangını çıkardı
img

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
img

Takım arkadaşıyla kavga edip arabasını parçaladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.