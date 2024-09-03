Sivas'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Çocuk 9 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Ulaş ilçesi meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran Tüneli çıkışında meydana geldi. M.A. (49) idaresindeki 58 ADU 640 plakalı otomobil ile Y.Ö. (34) yönetimindeki 58 AEF 364 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ve H.K. (53) idaresindeki 58 TS 852 plakalı Fiat Tofaş marka hafif ticari araç, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.K. (72), H.K. (64), H.K. (40), T.Ö. (30), G.A. (42) ve E.A. (5) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS