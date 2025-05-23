Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin 821 Hap Ele Geçirildi
Sivas'ta düzenlenen operasyonda toplam 13 bin 821 sentetik ecza hap ele geçirildi. Üç kişi tutuklandı, beş şüpheli gözaltına alındı.
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 821 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda toplam 13 bin 821 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yapılan işlemler sonucunda 1 şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma) kapsamında, 4 şahıs hakkında ise hem TCK 191 hem de TCK 188. madde (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) kapsamında yasal işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımına yönelik mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceği vurgulandı. - SİVAS