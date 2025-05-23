Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin 821 Hap Ele Geçirildi

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 13 Bin 821 Hap Ele Geçirildi
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Sivas'ta düzenlenen operasyonda toplam 13 bin 821 sentetik ecza hap ele geçirildi. Üç kişi tutuklandı, beş şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 bin 821 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan adli aramalarda toplam 13 bin 821 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yapılan işlemler sonucunda 1 şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi (Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma) kapsamında, 4 şahıs hakkında ise hem TCK 191 hem de TCK 188. madde (Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti) kapsamında yasal işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise uyuşturucu madde ticareti, sevkiyatı ve kullanımına yönelik mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceği vurgulandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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