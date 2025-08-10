Sivas'ta Traktör Devrildi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Traktör Devrildi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir buğday yüklü traktörün devrilmesi sonucu sürücü ve bir yolcu olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta buğday yüklü traktör devrildi, kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde meydana geldi. Celil Alnıaçık (59) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Celil Alnıaçık ile yolcu olarak bulunan Bedir Alnıaçık (74) olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
