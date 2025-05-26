Sivas'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı
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Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil mezarlığın duvarına çarparak kaza yaptı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. 25 EJ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki mezarlığın duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve İMAYKUD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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