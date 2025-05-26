Sivas'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. 25 EJ 522 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki mezarlığın duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve İMAYKUD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü otomobilden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS