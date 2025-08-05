Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
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Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan bir minibüs, Sivas'ın Suşehri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI YAŞANDI

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4'ü ağır 18 işçi yaralandı. Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." denildi.

Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

namaz kılın dine uyun hayat kısa insanların çoğu 40 yaşını bile görmeden ölüyor kazadan beladan korunmak için bol bol sadaka vermeli kibar naif gariban bir kul olmalı ki Allah acısın Allah merhamet etsin serbest piyasa yi kahretsin halkımızı para peşinden koşturur oldu geçimini sağlamak için dış güçler serbest piyasayı ülkemize soktular ki istedikleri gibi ekonomimizle oynayabilsinler enflasyon attığından ülkede felaket bitmedi çünkü zamlar halkin psikolojisini bozuyor nasıl kirayı bu ay ödeyeceğim falan düşüncesine dalan şoför kaza yapıyor büyük ihtimal böyle

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıHADİORDAN:

alkol değilde senin kullandığın uyarıcı madde yasaklanmalı bence. her şeyi dine allaha getirip duyar yapmayı ne çok seviyorsunuz siz yahu.

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Haber YorumlarıMengele:

Eyva bir sütü ötv yazik oldu

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

muhakkak yaylar eski hurda

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