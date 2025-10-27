Sivas'ta saman yüklü tırda yangın çıktı. Alevlere teslim olan tır, küle döndü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas- Kayseri kara yolu Sorguncuk köyü mevkiindeki tırda başladı. M.E. idaresindeki 49 AKK 134 plakalı tırdan dumanlar yükselmeye başladı. Tırın dorsesinde bulunan samanların alev aldığı gören sürücü, aracı durdurarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında tırın dorsesi ve samanlar yanarak küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS