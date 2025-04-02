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Sivas'ta Otobüs Kazası: 2 Ölü, 25 Yaralı

Sivas'ta Otobüs Kazası: 2 Ölü, 25 Yaralı
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yalova'dan Erzincan'a giden yolcu otobüsü, şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, D-200 Karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana geldi. Yalova'dan Erzincan istikametine seyir halinde olan E.C yönetimindeki 24 EE O62 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Kazada 30 kişi bulunan otobüste 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 25 kişi ise yaralandı. Yaralılar İmranlı, Zara ve Hafik ilçe devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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