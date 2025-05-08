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Sivas'ta Okulda Darbede Bir Öğrenci Tutuklandı

Sivas'ta Okulda Darbede Bir Öğrenci Tutuklandı
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Sivas'ta bir kız öğrencinin, okul içerisinde başka bir kız öğrenciyi darbetmesi üzerine 18 yaşındaki bir öğrenci tutuklandı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Sivas'ta kız öğrencilerin bir kız öğrenciyi okul içerisinde darbetmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisi E.T. adlı kız, sınıf arkadaşları tarafından darbedildi. Yaşananlar diğer öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyaya düşmeden önce durumdan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı. Darp edilen öğrencinin ailesinin suç duyurusu üzerine ise gözaltına alınan 3 öğrencinin ifadesine başvuruldu. B.Ç. (18) tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer öğrencilerin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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